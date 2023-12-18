Стала известна предварительная причина смерти танцора Красилова

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Актёр, танцор и шоумен Дмитрий Красилов мог скончаться от болезни сердца, об этом сообщает Telegram-канал 112.
Напомним, ранее сообщалось, что 29-летнему Красилову стало плохо вчера вечером, когда он возвращался домой с работы. Сегодня бездыханное тело артиста было обнаружено в его квартире в Москве.
По информации 112, смерть Красилова могла наступить в результате сердечной болезни, которая, в свою очередь, могла поразить молодого мужчину из-за лишнего веса. Точная причина смерти звезды будет известна после проведения медицинской экспертизы.
Напомним, Красилов принимал участие в шоу «Танцы» на канале ТНТ, однако, известность он получил после съёмок в клипе группы Little Big на песню Uno.
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По информации 112, смерть Красилова могла наступить в результате сердечной болезни, которая, в свою очередь, могла поразить молодого мужчину из-за лишнего веса. Точная причина смерти звезды будет известна после проведения медицинской экспертизы.
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Евгения Парфентьева