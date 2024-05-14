В Москве задержали блогера, угрожавшего расправой участникам СВО на стриме

Фото: iStock/Andrii Zorii
В Москве задержали блогера, который во время стримов угрожав расправой участникам СВО и оскорблял их, об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своём Telegram-канале.
«36-летний уроженец города Таганрога Ростовской области задержан в г. Зеленограде и доставлен в ОМВД России по району Крюково г. Москвы для дальнейшего разбирательства. В его квартире проведен обыск, в ходе которого изъята компьютерная техника и средства мобильной связи», — уточнила спикер МВД.
13 мая глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что видеоблогер из Зеленограда в прямом эфире оскорбляет участников спецоперации, заявляя, что служить на СВО идут «одни алкаши». Он также угрожал военнослужащим расправой и призывал к развалу России.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации».
Читайте также:
В Балашихе поймали велосипедного вора-рецидивиста
«Более 100 млн рублей»: Начальник Главного управления кадров МО арестован за взятку
Появились подробности загадочной смерти ученицы воскресной школы из Подмосковья
Евгения Парфентьева