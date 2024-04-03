В квартире в Москве обнаружили тело женщины с шестью ножевыми ранениями

Фото: iStock/Fedorovekb
На северо-западе Москвы в квартире жилого дома обнаружено тело женщины с шестью ножевыми ранениями в области спины. Об этом рассказали в столичном СК.
«По данным следствия, 3 апреля 2024 года в квартире жилого дома, расположенного на улице Исаковского в городе Москве, обнаружено тело женщины 1968 года рождения с признаками насильственной смерти в виде не менее шести ножевых ранений в области спины», — говорится в Telegram-канале ведомства.
По факту убийства возбуждено уголовное дело. Сейчас на месте преступления работают следователи и криминалисты. Они опрашивают возможных свидетелей и очевидцев. Проводятся все необходимые действия, чтобы вычислить убийцу.
Читайте также:
В Москве раскрыли жестокое убийство восьмилетней давности
В Подмосковье женщина расплатилась за убийство мужа банкнотами банка приколов
В Новосибирске жителя Таджикистана осудили за жестокое убийство школьницы
Элина Позднякова