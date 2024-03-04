В Новосибирске жителя Таджикистана осудили за жестокое убийство школьницы

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Суд Новосибирска огласил приговор 27-летнему Хушнуду Хамроеву. Его признали виновным в жестоком убийстве 17-летней девушки. Об этом сообщила пресс-служба управления Судебного департамента в Новосибирской области.
Следствие установило, что в октябре 2021 года Хамроев не раз угрожал лишить девушку жизни. 26 июля 2022 года он воплотил свои угрозы в жизнь, нанеся школьнице не менее 17 ножевых ударов. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.
Хамроева обвиненили сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, включая угрозы убийством, истязания, незаконные половые отношения с несовершеннолетней и убийство.
4 марта суд признал Хамроева виновным во всех инкриминируемых ему преступлениях. Ему назначено наказание в виде 15 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск родных погибшей и взыскал с осужденного материальный ущерб в размере 400 000 рублей и компенсацию морального вреда в размере 2 500 000 рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.
Суд рассматривал дело более полутора лет. На протяжении всего судебного процесса подсудимый отрицал свою вину в незаконных половых отношениях с несовершеннолетней.
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Хамроева обвиненили сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, включая угрозы убийством, истязания, незаконные половые отношения с несовершеннолетней и убийство.
Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск родных погибшей и взыскал с осужденного материальный ущерб в размере 400 000 рублей и компенсацию морального вреда в размере 2 500 000 рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.
Суд рассматривал дело более полутора лет. На протяжении всего судебного процесса подсудимый отрицал свою вину в незаконных половых отношениях с несовершеннолетней.
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Сергей Калугин