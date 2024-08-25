Задержан подозреваемый в том, что выбросил женщину и ребёнка из окна в Москве

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В Москве задержан мужчина, который, по предварительным данным, выбросил жену и ребёнка из окна квартиры на 16-м этаже. Оба погибли на месте.
Инцидент произошёл в столичном жилом квартале «Лефортово парк», напоминает РИА Новости. После своего ужасного поступка мужчина стоял на подоконнике и продолжал выбрасывать из окна мебель и вещи из квартиры. На место событий прибыли сотрудники экстренных служб, правоохранители и психологи.
Мужчина отказался открывать дверь полицейским, и тогда квартиру было решено штурмовать. Ворвавшиеся силовики задержали подозреваемого. Он доставлен в отдел полиции. В настоящее время следователи допрашивают задержанного, пытаясь выяснить обстоятельства происшествия и причины его поступка.
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Александр Бойцов