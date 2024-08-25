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Задержан подозреваемый в том, что выбросил женщину и ребёнка из окна в Москве

25 августа 2024, 11:45
Фото: istockphoto/Grand Warszawski

Фото: istockphoto/Grand Warszawski

В Москве задержан мужчина, который, по предварительным данным, выбросил жену и ребёнка из окна квартиры на 16-м этаже. Оба погибли на месте.


Инцидент произошёл в столичном жилом квартале «Лефортово парк», напоминает РИА Новости. После своего ужасного поступка мужчина стоял на подоконнике и продолжал выбрасывать из окна мебель и вещи из квартиры. На место событий прибыли сотрудники экстренных служб, правоохранители и психологи.

Мужчина отказался открывать дверь полицейским, и тогда квартиру было решено штурмовать. Ворвавшиеся силовики задержали подозреваемого. Он доставлен в отдел полиции. В настоящее время следователи допрашивают задержанного, пытаясь выяснить обстоятельства происшествия и причины его поступка.

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«Теория большого заговора»: юрист объяснил арест Дурова во Франции
Юрист Кваша: спецслужбы Франции хотят получить доступ к данным Telegram
25 августа 2024, 11:58

Фото: соцсети Павла Дурова

Основателя Telegram Павла Дурова в субботу, 24 августа, вечером задержали в аэропорту Парижа. Ему вменяют обвинения сразу по нескольким статьям. Среди преступлений, в которых обвиняют предпринимателя — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.
Управляющий партнер юридического бюро «Кваша и партнеры» Дмитрий Кваша в беседе с «Радио 1» пояснил, что у Павла Дурова имеется гражданство Франции, а вместе с ним — права и обязанности гражданина этой страны, поэтому у РФ нет прямых оснований требовать его экстрадиции. Экстрадиции может подлежать лицо иностранного государства, а во Франции Дуров таковым не является.

«Однако, как мы видим в последнее время, какими-то постулатами закона получается пренебречь, и выдаются граждане своего государства в то государство, гражданами которых они не являются. Если мы рассматриваем «государство здорового человека», то, конечно, экстрадиции, не подлежит. Но с учетом нынешних реалий все меняется, и своих и не своих могут выдавать и забирать. У России, конечно, есть тут шанс потребовать выдать к себе своего гражданина, даже несмотря на то, что он является гражданином Франции», — считает юрист.

Кваша добавил, что в качестве «теории большого заговора» можно рассматривать, что Дурова взяли в качестве одного из представителей для пополнения обменного фонда. Что касается более реальных оснований — скорее всего спецслужбы Франции недовольны тем, что права доступа к данным Telegram предоставлены не им.

«Нам известно, что Дуров встречался с руководствами различных стран, проводил беседы, и всегда заявлял, что Telegram является мессенджером, который не передает и не раскрывает свои данные. Но из имеющихся источников следует обратное — Telegram достаточно легко читается и у спецслужб есть на это доступы. Возможно, спецслужбы Франции печалятся по этому поводу, что доступы есть у других, но не у них», — сказал эксперт.

Он предположил, что через пару дней бизнесмен выйдет на волю, сказав общественности, что его снова никто не сумел склонить и он отстоял права мессенджера на анонимность.

«Вопрос для всех — верить в это или не верить? Поэтому ждем, как это все дальше пойдет. Возможно, какую-нибудь интересную многоходовку разыграют. Чтобы для общей массы пользователей это выглядело максимально правдоподобно. Опять же, аккуратней с тем, что вы пишите и отправляется в мессенджерах — 100% защиты вам гарантировать никто не может», — заключил Кваша.

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Житель Москвы выкинул жену и ребёнка из окна квартиры на 16 этаже
25 августа 2024, 10:10

Фото: istockphoto/MarekUsz

Москвич выбросил жену и ребёнка из окна квартиры на 16-м этаже. Оба погибли.
Сам мужчина стоит на подоконнике и продолжает выбрасывать в окно мебель и вещи из квартиры, сообщает телеграм-канал SHOT. Инцидент произошёл в жилом комплексе «Лефортово парк» на Краснознамённой улице в Москве. Причины, толкнувшие отца семейства на страшный поступок, пока остаются неизвестными.

На место событий прибыли сотрудники экстренных служб, правоохранители и психологи. С мужчиной пытаются вступить в переговоры. Неизвестно, есть ли в квартире ещё кто-то. Мужчина отказался открывать дверь ​полицейским, сейчас они готовятся к штурму.

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#сотрудники
#переговоры
#москва
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NYT: Спутники США пытались защитить ВСУ при атаке под Курском
25 августа 2024, 05:36

Фото: iStock / 3DSculptor

Вскоре после того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область, Соединенные Штаты и Великобритания оказали Киеву мощную поддержку в защите украинской армии, предоставив спутниковые снимки и разведданные о российской территории. Об этом стало известно из интервью The New York Times (NYT) с двумя американскими чиновниками, которые попросили об анонимности.
По словам источников, помощь западных стран «была направлена не на то, чтобы помочь Украине продвинуться вглубь России, а на то, чтобы командиры могли лучше отслеживать российские подкрепления, которые могли бы атаковать украинские силы или исключить возможность отхода в Украину».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что целью атаки на Курскую область является пополнение обменного фонда и избежание начала боев в Сумской области.

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#всу
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В деле о торговле детьми в Москве появился новый фигурант
25 августа 2024, 05:00

Фото: istock / Evgen_Prozhyrko

Появился 13-й обвиняемый по делу о торговле детьми, возбужденному в отношении матери нескольких детей москвички Юлии Логиновой. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на источник в полиции.
Отмечается, что фигурантом расследования стала жительница Московской области. В ходе допроса она признала вину. Информация из ЗАГСа и результаты молекулярно-генетической экспертизы также подтверждают, что подозреваемая занималась торговлей детьми в составе организованной группы.

Преображенский районный суд столицы избрал меру пресечения в виде запрета на определенные действия. Он запретил подсудимой покидать Москву и Московскую область, пользоваться Интернетом и другими средствами связи, связываться со свидетелями и обвиняемыми по делу, отправлять и получать корреспонденцию.

Ранее суд запретил совершать определенные действия Наталье Тараненко, одной из фигуранток дела. По версии следствия, женщина занималась торговлей с ребенком в 2020 году.

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#арест
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Пять человек погибли в ходе обстрела российского села
Губернатор Гладков: пять человек погибли в ходе обстрела ВСУ села Ракитное
25 августа 2024, 03:49

Фото: iStock/gorodenkoff

Пять человек погибли в результате обстрела села Ракитное со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, в результате обстрела российского населенного пункта пострадали 12 человек, в том числе трое детей. Двое детей были госпитализированы, а 12-летнему мальчику была оказана помощь на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что утром 23 августа беспилотник ВСУ взорвался в здании аэропорта Белгорода.

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#белгородская область
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#всу
#вячеслав гладков
#губернатор
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Стал известен срок предъявления обвинений Дурову
Адвокат Бело: Дурову представят обвинения после допроса у следственного судьи
25 августа 2024, 02:51

Фото: iStock/Michał Chodyra

Задержанному во Франции основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову предъявят обвинения после допроса у следственного судьи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Фредерика Бело.
«Следователи Национального управления по борьбе с финансовыми преступлениями, действующего при Таможенной службе, задержали Дурова. В ближайшее время он предстанет перед следственным судьей для возможного предъявления обвинений», – рассказал адвокат.

Французские спецслужбы задержали Павла Дурова вечером в субботу 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже после того, как он сошел с борта частного самолета. Дуров подозревается в незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками, преступления против несовершеннолетних и мошенничество.

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#арест
#франция
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Стал известен максимальный срок по делу Дурова
TF1: Павлу Дурову грозит около 20 лет тюрьмы во Франции
25 августа 2024, 00:19

Фото: iStock/Yingko

Основателю Telegram Павлу Дурову грозит до 20 лет тюрьмы во Франции. Об этом информирует телеканал TF1.
Утверждается, что предприниматель вскоре предстанет перед судом как гражданин Франции. Ему могут быть предъявлены обвинения в терроризме, отмывании денег и торговле наркотиками.

Ожидается, что Дуров предстанет перед французским судьей вечером 24 августа, ему предъявлено множество обвинений.

Французские силы безопасности задержали основателя Telegram, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже в Париже.

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#задержание
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Стала известна причина ареста Дурова
TF1: Павла Дурова обвиняют в отказе от сотрудничества с французскими силовиками
25 августа 2024, 00:00

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Задержанный в Париже основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвиняется по ряду статей и помещен под стражу, сообщает TF1 со ссылкой на французских силовиков.
Отмечается, что предприниматель обвиняется в причастности к торговле наркотиками, преступлениям против детей и мошенничеству из-за недостаточной модерации, сотрудничества с правоохранительными органами и инструментов, предоставляемых Telegram (таких как возможность зарегистрироваться в приложении с временного номера и криптовалюта внутри приложения и т.д.),

Утверждается, что ордер на арест был действителен только в том случае, если бы Павел Дуров находился на территории Франции.

«Сегодня вечером он совершил ошибку. Мы не знаем, почему», – информирует источник, близкий к расследованию.

Французское издание также сообщает, что Дуров предстанет перед судом сегодня вечером, завтра, как ожидается, ему будут предъявлены обвинения в терроризме, наркотиках, заговоре, мошенничестве, отмывании денег, получении краденого и преступлениях против несовершеннолетних.

Ранее стало известно о задержании 39-летнего предпринимателя следователями Национального управления по борьбе с мошенничеством при таможенном управлении (ONAF).

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#франция
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#мошенничество
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Освобожденные из украинского плена российские срочники прибыли в Москву
24 августа 2024, 23:50

Фото: istockphoto/zim286

Российских военнослужащих, освобожденных из плена в Украине, доставили самолетом в Москву. Об этом сообщил информационный портал Baza в своем Telegram-канале.
По данным издания, самолет с солдатами приземлился в одном из столичных аэропортов. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступила с речью, приветствуя солдат.

В субботу, 24 августа, Россия провела обмен пленными с Украиной. По данным Министерства обороны РФ, в рамках переговорного процесса были возвращены 115 бойцов, Киеву передали 115 военнопленных из Вооруженных сил Украины (ВСУ). Все российские военнослужащие до прибытия в Москву находились на территории Белоруссии.

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