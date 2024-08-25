Житель Москвы выкинул жену и ребёнка из окна квартиры на 16 этаже

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Москвич выбросил жену и ребёнка из окна квартиры на 16-м этаже. Оба погибли.
Сам мужчина стоит на подоконнике и продолжает выбрасывать в окно мебель и вещи из квартиры, сообщает телеграм-канал SHOT. Инцидент произошёл в жилом комплексе «Лефортово парк» на Краснознамённой улице в Москве. Причины, толкнувшие отца семейства на страшный поступок, пока остаются неизвестными.
На место событий прибыли сотрудники экстренных служб, правоохранители и психологи. С мужчиной пытаются вступить в переговоры. Неизвестно, есть ли в квартире ещё кто-то. Мужчина отказался открывать дверь полицейским, сейчас они готовятся к штурму.
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Александр Бойцов