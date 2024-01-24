В квартире жителя Раменского нашли нелегальный арсенал с огнестрелом и патронами

Фото: Фотобанк Московской области
Нелегальный склад оружия обнаружили полицейские в квартире ранее судимого 32-летнего жителя подмосковного города Раменское, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«В ходе осмотра квартиры полицейские обнаружили и изъяли 13 предметов, конструктивно схожих с пистолетами, ружьями и карабином, части огнестрельного оружия, а также более110 патронов различного калибра. Экспертиза показала, что 107 патронов — промышленного производства и пригодны для стрельбы», — говорится в сообщении.
Владелец арсенала заявил, что купил всё оружие на рынке.
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