В квартиру москвички заползла змея красного цвета

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Москвичка, проживающая на улице Санникова (район Отрадное), обнаружила змею в своей квартире — она почувствовала, как её ногу что-то или кто-то щекочет.
Как сообщает телеграм-канал Baza, услышав крик хозяйки, на помощь ей прибежали коты. Питомцы отогнали змею, затем женщина накрыла «непрошенного гостя» большим пластиковым контейнером.
Прибывшие по вызову женщины спасатели сказали, что в её дом пробрался маисовый полоз. Он неядовитый. Змею спасатели забрали с собой.
Маисовых полозов часто заводят в качестве домашних животных. Длина змей может достигать 1,5 метра. Естественная окраска — оранжевая с чёрными полосами и красными пятнами. Маисовые полозы питаются грызунами, летучими мышами, ящерицами и птицами.
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Прибывшие по вызову женщины спасатели сказали, что в её дом пробрался маисовый полоз. Он неядовитый. Змею спасатели забрали с собой.
Маисовых полозов часто заводят в качестве домашних животных. Длина змей может достигать 1,5 метра. Естественная окраска — оранжевая с чёрными полосами и красными пятнами. Маисовые полозы питаются грызунами, летучими мышами, ящерицами и птицами.
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Анастасия Чубина