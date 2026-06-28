В лагере «Артек» на Украине издевались над детьми
МВД Украины проверяет данные об издевательствах над детьми в Артеке Прикарпатья
В детском оздоровительном лагере «Артек Прикарпатья», расположенном в украинском Трускавце, разразился скандал. Об этом пишут местные СМИ, информацию которых приводит «МК».
Родители юных отдыхающих массово сообщают о случаях физического насилия и халатности со стороны воспитателей. Широкий общественный резонанс возник после того, как одна из матерей обнародовала видеозапись, на которой группа подростков издевается над ее 11-летним сыном, разрывая на нем одежду.
«Синяки были разного цвета: ноги были черные, на руке уже желтел старый синяк, были гематомы на бедре, у живота и под глазом. Мы обратились к врачам, зафиксировали телесные повреждения и написали заявление в полицию», — сказала родительница Наталья Романовская, чей ребенок пережил издевательства.
Другие родители также подтверждают факты систематической агрессии между детьми и игнорирование этих ситуаций сотрудниками лагеря. В частности, мать восьмилетнего мальчика, Екатерина Тимчина сообщила, что была вынужденной экстренно забрать его из-за постоянных угроз. Взрослые отмечают, что дети возвращались домой в подавленном состоянии, с травмами и жалобами на тяжелые бытовые условия.
В Дрогобычском районном отделе полиции подтвердили факт регистрации заявлений и начало доследственной проверки. В правоохранительных органах заверили, что по итогам проверки действиям персонала лагеря дадут соответствующую правовую оценку.
Администрация «Артека Прикарпатья», в свою очередь, объявила о проведении внутреннего расследования. Руководство лагеря также заявило о намерении организовать на территории круглосуточный пост полиции с целью предотвращения подобных инцидентов в будущем.