В лагере «Артек» на Украине издевались над детьми

28 июня 2026, 16:18

МВД Украины проверяет данные об издевательствах над детьми в Артеке Прикарпатья

Фото: istockphoto/Nadezhda1906

В детском оздоровительном лагере «Артек Прикарпатья», расположенном в украинском Трускавце, разразился скандал. Об этом пишут местные СМИ, информацию которых приводит «МК».





Родители юных отдыхающих массово сообщают о случаях физического насилия и халатности со стороны воспитателей. Широкий общественный резонанс возник после того, как одна из матерей обнародовала видеозапись, на которой группа подростков издевается над ее 11-летним сыном, разрывая на нем одежду.





«Синяки были разного цвета: ноги были черные, на руке уже желтел старый синяк, были гематомы на бедре, у живота и под глазом. Мы обратились к врачам, зафиксировали телесные повреждения и написали заявление в полицию», — сказала родительница Наталья Романовская, чей ребенок пережил издевательства.