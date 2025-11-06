Достижения.рф

В Австралии юноша съел слизня и впал в кому на 420 дней

Mirror: австралиец на спор съел слизняка и спустя годы умер от инфекции
В Австралии молодой регбист не выжил после того, как съел слизня во время вечеринки. Об этом сообщает Mirror.



Друзья весело проводили время, когда заметили «жуткое ползучее существо» и начали обсуждать, кто из них осмелится его съесть. Под давлением приятелей 19-летний Сэм Баллард согласился сделать это. Однако слизень оказался заражен легочным червем.

После вечеринки молодой человек стал жаловаться на боли в ногах, связывая их с недавним происшествием, но его мать не обратила на это внимания. Позже у Сэма диагностировали инфекцию мозга, и он впал в кому на 420 дней.

Несмотря на все усилия врачей, Баллард остался парализованным от шеи до ног. У него возникли проблемы с терморегуляцией, и питание он получал через зонд. В конечном итоге его сердце остановилось.

Семья Сэма не винит его друзей за спор. Они считают, что приятели просто веселились и не подозревали об опасности.

