В Лас-Вегасе подсудимый обматерил судью и напал на неё прямо в зале суда

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В американском Лас-Вегасе подсудимый напал на судью, потому что она отказалась назначить ему испытательный срок. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
ДеобраРедден обвинялся в нанесении побоев при отягчающих обстоятельствах и на предыдущем слушании уже признал себя виновным. Мужчина просил об испытательном сроке, но ему отказали.
Когда судья Мэри Кей Холтус говорила о том, что Редден должен отправится в тюрьму, потому что он уже привлекался за другие правонарушения, Редден подбежал к ней, перепрыгнул через ограждения и начал наносить удары кулаками.
По информации портала TMZ, подсудимого быстро оттащили правоохранители, однако тот не остановился, продолжив стычку уже с ними.
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Когда судья Мэри Кей Холтус говорила о том, что Редден должен отправится в тюрьму, потому что он уже привлекался за другие правонарушения, Редден подбежал к ней, перепрыгнул через ограждения и начал наносить удары кулаками.
«Мы высоко оцениваем героические действия сотрудников суда, правоохранительных органов и всех, кто усмирил преступника. Мы перепроверим все наши протоколы безопасности и сделаем все необходимое для защиты судебной власти», — заявили в суде.По данным окружного суда Лас-Вегаса, судья получила травмы, ее отправили в больницу. Также пострадал один из сотрудников, который пытался остановить Реддена.
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Артем Путинцев