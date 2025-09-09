В Латвии расследуют появление имперского флага с надписью «Мы русские. С нами Бог» на одном из домов
Полиция Латвии проверяет появление на одном из частных домов вблизи Резекне черно‑желто‑белого флага с гербом Российской империи, сообщает LSM.
По информации правоохранителей, выехавших на место, флаг был изъят, а в отношении владельца дома начато административное производство. На полотнище также была надпись «Мы русские. С нами Бог».
Ранее, в середине июня, министр иностранных дел Латвии Байба Браже объявила о внесении ведущей Первого канала Екатерины Андреевой и актёра Павла Прилучного в список нежелательных лиц страны с бессрочным запретом въезда. По словам Браже, решение принято на основании латвийского закона об иммиграции.
Ни Андреева, ни Прилучный тогда не комментировали это решение.
В свою очередь в МИД России ранее утверждали, что в странах Прибалтики «русофобия вышла на какой‑то качественно новый уровень», и что Латвия неоднократно допускала разные формы дискриминации русских.
Читайте также: