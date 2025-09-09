В Латвии расследуют появление имперского флага с надписью «Мы русские. С нами Бог» на одном из домов

09 сентября 2025, 11:36

LSM: Полиция Латвии расследует появление имперского флага на доме

Фото: istockphoto/FotoGablitz

Полиция Латвии проверяет появление на одном из частных домов вблизи Резекне черно‑желто‑белого флага с гербом Российской империи, сообщает LSM.