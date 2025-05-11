В Латвии возбуждено свыше 60 уголовных дел за празднование Дня Победы

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Полиция Латвии возбудила 67 уголовных дел и задержала восемь человек за празднование «Дня Победы». Об этом сообщает агентство LETA.
«В связи с 9 мая в Латвии государственная полиция возбудила 67 уголовных дел и задержала восемь человек... Ожидается, что количество возбужденных административных дел увеличится, поскольку еще не оценен ряд возможных нарушений, зафиксированных в интернете», — передает издание со ссылкой на правоохранителей.
Как объяснил заместитель начальника госполиции Андрис Зеллис, большинство дел возбуждено за демонстрацию запрещенных символик. В их числе размещение георгиевской ленты на одежде и букетах цветов, а также воспроизведение советских песен.
К тому же полиция оштрафовала одного из граждан, который пытался бросить цветы у места, где ранее был памятник «Освободителям Риги» в Парке Победы. \
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Иван Мусатов