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В Лейпциге закрыли одну из полос аэропорта

В ФРГ из-за повреждения ограждения закрыли одну полосу в аэропорту
Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

В аэропорту Лейпцига/Галле закрыли северную взлетно-посадочную полосу из-за повреждения ограждения. Об этом сообщило местное полицейское управление.



По данным ведомства, инцидент произошел ночью. Около 23:00 по местному времени (00:00 мск 18 октября) обнаружили повреждение ограждения аэропорта. В целях безопасности полеты в северной зоне аэропорта приостановили.

Причины повреждения ограждения устанавливаются. По состоянию на 02:14 по местному времени (03:14 мск) полиция не располагала информацией о том, находились ли на территории аэропорта посторонние.

Агентство DPA со ссылкой на представителя полиции сообщает, что ограждение могли пробить автомобилем. Поврежденный участок находится рядом со стоянкой грузовых самолетов Ан.

Никита Кротов

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