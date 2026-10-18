В Лейпциге закрыли одну из полос аэропорта

18 октября 2026, 11:11

В ФРГ из-за повреждения ограждения закрыли одну полосу в аэропорту

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

В аэропорту Лейпцига/Галле закрыли северную взлетно-посадочную полосу из-за повреждения ограждения. Об этом сообщило местное полицейское управление.