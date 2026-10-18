В Лейпциге закрыли одну из полос аэропорта
В аэропорту Лейпцига/Галле закрыли северную взлетно-посадочную полосу из-за повреждения ограждения. Об этом сообщило местное полицейское управление.
По данным ведомства, инцидент произошел ночью. Около 23:00 по местному времени (00:00 мск 18 октября) обнаружили повреждение ограждения аэропорта. В целях безопасности полеты в северной зоне аэропорта приостановили.
Причины повреждения ограждения устанавливаются. По состоянию на 02:14 по местному времени (03:14 мск) полиция не располагала информацией о том, находились ли на территории аэропорта посторонние.
Агентство DPA со ссылкой на представителя полиции сообщает, что ограждение могли пробить автомобилем. Поврежденный участок находится рядом со стоянкой грузовых самолетов Ан.
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