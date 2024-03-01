В Подмосковье рыбаков предупредили, что выход на лед в оттепель опасен

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» предупредили, что перепады температур особенно опасны для любителей зимней рыбалки. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Подмосковные спасатели провели ряд мероприятий по оценке состояния и толщины ледяного покрова на территории региона.
Стоит отметить, что перед выходом на лед человек обязан проверить его прочность при помощи подручных средств или вовсе отказаться от данного решения.
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«За прошедшие сутки спасатели провели замеры ледяного покрова, который в большинстве своем составляет свыше десяти сантиметров, но из-за оттепелей увеличилось количество промоин и проталин, которые образуются в дневное время суток, а ночью их затягивает льдом и это опасно. Специалисты объяснили, что днем наблюдается плюсовая температура, из-за чего начинает активно таять ледовая поверхность, структура которой меняется и это негативно сказывается на ее прочности. Уже сейчас можно наблюдать, что ледяной панцирь стал пористым, непрочным и быстро проламывается под механическим воздействием», — поделился начальник территориального управления Владимир Ермаков.
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Мира Полтева