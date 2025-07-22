В Ярославле женщина пыталась выдать компоненты бомбы за дачный инвентарь

22 июля 2025, 12:27

Задержанная пособница Киева пыталась выдать взрывчатку за дачные вещи

Фото: Istock/Ayudia Fatma

Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщила о задержании в Ярославле гражданки Украины, которая пыталась выдать элементы самодельного взрывного устройства за дачный инвентарь. Об этом стало известно из официального сообщения ведомства в Telegram-канале.





По предоставленной информации, задержанная занималась изготовлением взрывного устройства по заданию украинских спецслужб. Готовую бомбу она планировала взорвать на одном из объектов железнодорожной инфраструктуры области.

«Это дачные вещи», — заявила женщина, когда её задержали в лесу.

