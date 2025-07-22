В Ярославле женщина пыталась выдать компоненты бомбы за дачный инвентарь
Задержанная пособница Киева пыталась выдать взрывчатку за дачные вещи
Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщила о задержании в Ярославле гражданки Украины, которая пыталась выдать элементы самодельного взрывного устройства за дачный инвентарь. Об этом стало известно из официального сообщения ведомства в Telegram-канале.
По предоставленной информации, задержанная занималась изготовлением взрывного устройства по заданию украинских спецслужб. Готовую бомбу она планировала взорвать на одном из объектов железнодорожной инфраструктуры области.
«Это дачные вещи», — заявила женщина, когда её задержали в лесу.Сообщается, что у женщины был ящик, в котором находились различные предметы, включая перекись водорода, несколько бутылок технического ацетона, средство для удаления ржавчины, перчатки и верёвка.
Во время допроса, задержанная призналась, что представители Украины и Польши предложили ей заработать денег, наняв её изготовить взрывчатое вещество для террористического акта в России. Но в момент изготовления бомбы её задержали.