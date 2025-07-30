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В Ленинградской области украинец-рецидивист домогался малолетней падчерицы

В Ленобласти украинец домогался 12-летней падчерицы
Фото: Istock/Vitalii Bezverkhii

Днём 27 июля в полицию Тихвинского района Ленинградской области обратилась 33-летняя женщина, которая сообщила, что её несовершеннолетняя дочь стала жертвой домогательств. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



По словам матери потерпевшей девочки, происшествие случилось у озера Песчаное Борского сельского поселения. Её муж, гражданин Украины, совершил в отношении 12-летней девочки насильственные действия сексуального характера.

Правоохранительные органы оперативно нашли 41-летнего мужчину, который скрывался в лесном массиве, расположенном в 3 километрах от деревни Городище Тихвинского района. Преступника задержали. Возбуждено уголовное дело по части 4 статье 132 УК РФ.

Отмечается, что задержанный имеет временную регистрацию в России с мая 2025 года. Ранее он был осуждён Симферопольским судом на 13 лет лишения свободы за покушение на похищение и убийство человека, кражу и мошенничество.

Ольга Щелокова

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