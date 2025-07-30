В Ленинградской области украинец-рецидивист домогался малолетней падчерицы

30 июля 2025, 11:27

В Ленобласти украинец домогался 12-летней падчерицы

Фото: Istock/Vitalii Bezverkhii

Днём 27 июля в полицию Тихвинского района Ленинградской области обратилась 33-летняя женщина, которая сообщила, что её несовершеннолетняя дочь стала жертвой домогательств. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.