В Ленинградской области мужчина открыл стрельбу по детям, играющим во дворе

13 июля 2025, 22:22

В Ленинградской области пьяный мужчина открыл стрельбу по детям во дворе

Фото: Istock/philipimage

Инцидент произошёл 13 июля в одном из дворов жилого дома Ленинградской области. Местный житель открыл стрельбу из своего окна по детям, которые находились на улице. Подробности сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.