В Ленинградской области мужчина открыл стрельбу по детям, играющим во дворе
Инцидент произошёл 13 июля в одном из дворов жилого дома Ленинградской области. Местный житель открыл стрельбу из своего окна по детям, которые находились на улице. Подробности сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Чрезвычайное происшествие случилось в посёлке Починок во дворе дома 31/2 на улице Леншоссе. 22-летний парень, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, внезапно вылез из окна и открыл огонь из страйкбольного ружья по детям. К счастью, ни в кого из несовершеннолетних стрелок не попал, и дети отделались сильным испугом.
На место происшествия тут же вызвали правоохранительные органы. Дебошира обезвредили и увезли в отделение полиции. Оказалось, что подвыпившему парню не понравился шум от детей, и он решил исправить ситуацию радикальными методами. На данный момент в отношении 22-летнего стрелка составлен административный протокол, однако решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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