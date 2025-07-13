«Толпа на толпу»: В Якутии мужчину жестоко убили на Дне города Ленска
Инцидент произошёл ночью 12 июля. Возле местного кафе произошёл конфликт, который перерос в серьёзную драку и закончился трагедией. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.
Массовая драка в Ленске произошла во время празднования Дня города. По словам свидетелей, между двумя посетителями ресторана Nord Way случилась ссора. Мужчины начали схватку один на один, но вскоре конфликт перерос в столкновение групп. В результате начавшейся драки «толпа на толпу» один из участников получил удар стеклянной бутылкой в висок, что привело к моментальной смерти.
Погибшему мужчине было 45 лет. Личность убийцы ещё не установлена. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось о нападении вооружённого молотком 16-летнего подростка-женоненавистника на двух девочек.
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