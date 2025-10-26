В Ленинградской области нашли колбу с формалином с останками младенца
В Кировском районе Ленобласти местные жители обнаружили в лесу рядом с садоводческим товариществом «Связист» стеклянную колбу с останками младенца. Об этом сообщает 78.ru.
По информации источника, сосуд с мумифицированным плодом, погруженным в формалин, был закопан в земле не менее десяти лет назад. Предполагается, что найденные останки могли быть частью медицинской коллекции или учебного экспоната, так как в прошлом земельные участки на этой территории выделялись сотрудникам здравоохранения.
Сейчас находка передана в морг для проведения экспертиз. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.
