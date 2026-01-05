В Ленинградской области охотник выстрелил в машину, пассажир умер
Охотник в Ленинградской области выстрелил в ехавшую машину, приняв его за лося. Об этом сообщает региональное СУСК РФ.
3 января обвиняемый, будучи членом охотничьей группы и участвуя в охоте на лося, принял автомобиль, двигавшийся по дороге, за животное и произвел два выстрела. В итоге его неосторожные действия привели к сквозному огнестрельному ранению правого бедра мужчины, сидевшего на переднем пассажирском сиденье транспортного средства, что стало причиной его смерти.
На основании этого инцидента следственные органы возбудили уголовное дело против 27-летнего охотника по статье «причинение смерти по неосторожности». Мужчина задержан. Во время допроса он признал свою вину в совершении преступления.
