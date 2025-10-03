В Ленинградской области погиб 41 человек из-за отравления суррогатным алкоголем

03 октября 2025, 13:09

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Ленинградской области число погибших от отравления суррогатным алкоголем с содержанием метанола превысило 40 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.





Отмечается, что данные по погибшим регулярно обновляются, так как сведения поступают из разных районов области после проведения судебно-медицинских экспертиз. В связи с произошедшим правоохранительные органы проводят проверку и предупреждают жителей региона о возможной опасности употребления несертифицированного алкоголя.





«По данным на вечер четверга в Ленобласти 41 человек скончались от отравления метанолом при употреблении суррогатной алкогольной продукции» — передает агентство.