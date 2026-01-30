В Ленинградской области после издевательств над школьницей возбудили дело

30 января 2026, 20:00

Фото: iStock/Akintevs

Уголовное дело о халатности возбуждено после того, как в сети появилось видео с издевательствами школьниц над сверстницей в учебном центре в поселке Янино Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.