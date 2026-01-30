В Ленинградской области после издевательств над школьницей возбудили дело
Уголовное дело о халатности возбуждено после того, как в сети появилось видео с издевательствами школьниц над сверстницей в учебном центре в поселке Янино Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
Уточняется, что в туалете Янинского образовательного центра ученицы седьмого класса обливали девочку водой и били ее мокрыми тряпками по лицу. После инцидента проведено разбирательство с участием родителей несовершеннолетних. В отношении школьниц будут приняты меры в соответствии с законодательством.
Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего и его причины. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность).
