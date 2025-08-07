В Сочи отдыхающих привлекли к ответственности за массовый заплыв без одежды

07 августа 2025, 12:16

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Полиция Сочи составила административные протоколы по статье о мелком хулиганстве на всех участников массового заплыва без одежды в Чёрном море. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.





Инцидент произошёл накануне, когда группа из 12 человек (мужчин и женщин), взявшись за руки, забежала в воду полностью обнажёнными. Видео с их приветствием проезжающему поезду и последующим купанием быстро распространилось в соцсетях. Очевидцы предположили, что участники акции могли находиться в состоянии алкогольного опьянения.



По данным правоохранительных органов, 11 из 12 протоколов направлены в суд для рассмотрения. Нарушителям грозит наказание в виде административного ареста сроком до 15 суток. Все участники заплыва были установлены и задержаны в кратчайшие сроки после появления видео в интернете.

