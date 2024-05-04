В Ленинградской области завели дело после повреждения воинского мемориала

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После повреждения мемориала «Погибшим солдатам» в Кировском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело, сообщили на официальном сайте ГСУ СК РФ по региону.
«Следственным отделом по городу Кировску Следственного комитета России по Ленинградской области было возбуждено уголовное дело по факту повреждения воинского захоронения, увековечивающего память погибших при защите Отечества, согласно статье 243.4 УК РФ (повреждение воинских захоронений)», — гласит заявление.По версии следствия, на территории мемориала «Погибшим солдатам» в лесном массиве Кировского района Ленинградской области, где находится братская могила с захоронением 524 человек, неизвестный лицо повредило один вазон и похитило другой.
В настоящее время ведутся следственные и оперативные действия для выявления личности преступника.
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