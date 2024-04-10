Информация о ликвидации мемориала в память о жертвах теракта «Крокуса» — фейк

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Мемориал жертвам теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» перенесен на зеленый газон, а не ликвидирован, как прежде сообщали СМИ и информационные порталы. Об этом пишет телеграм-канал «Рай и МКАД Подмосковье».
В настоящее время люди продолжают нести цветы и игрушки на место трагедии.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Сгнившие цветы со стихийного мемориала убрали, заменив их свежими. По имеющейся информации, мемориал будет сохранен до 40 дней с момента трагедии.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Прежде сообщалось, что в подмосковном торговом центре «Крокус Сити Молл» нашли записку с угрозой теракта. Однако сообщение было адресовано бывшему президенту США Дональду Трампу. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Сгнившие цветы со стихийного мемориала убрали, заменив их свежими. По имеющейся информации, мемориал будет сохранен до 40 дней с момента трагедии.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Прежде сообщалось, что в подмосковном торговом центре «Крокус Сити Молл» нашли записку с угрозой теракта. Однако сообщение было адресовано бывшему президенту США Дональду Трампу. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова