Информация о ликвидации мемориала в память о жертвах теракта «Крокуса» — фейк

На фоне предстоящего резкого подорожания шоколада из-за повышения цен на какао-бобы, которое предрекают эксперты, не исключено, что многие россияне задумаются об отказе от сладкого. Насколько вреден или всё-таки полезен шоколад? Чем его можно заменить?