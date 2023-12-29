В Ленобласти 13-летний мальчик приехал к бабушке в гости и впал в кому

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В городе Колпино Ленинградской области 13-летний подросток приехал в гости к своей бабушке, а позже впал в кому. Об этом информирует издание 78.ru, ссылаясь на собственный источник.
По данным портала, мальчика обнаружили на кухне в рвотных массах в 5 утра и сразу вызвали бригаду скорой помощи. Ребенка госпитализировали.
По какой причине подросток впал в кому, на данный момент неизвестна. Сообщается, что семья ребенка оценивается как благополучная. На учете в органах по надзору за несовершеннолетними юноша не состоит. Помимо этого, в школе о мальчике отзываются хорошо.
Ранее сообщалось, что в Москве школьник попал в больницу с открытой раной щеки после игры с петардами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По какой причине подросток впал в кому, на данный момент неизвестна. Сообщается, что семья ребенка оценивается как благополучная. На учете в органах по надзору за несовершеннолетними юноша не состоит. Помимо этого, в школе о мальчике отзываются хорошо.
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Алина Юрчак