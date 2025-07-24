В Ленобласти 15-летняя девочка стала мамой
В Кировске Ленинградской области 15-летняя школьница забеременела от 16-летнего студента. Больница сообщила в полицию о несовершеннолетней беременной, находящейся на 26 неделе.
Как выяснилось, девушка с января 2025 года встречалась с первокурсником местного политехнического техникума, которому на тот момент было 16 лет. Пара состояла в отношениях по обоюдному согласию, пишет телеграм-канал «Конкретно.ру».
В настоящее время юношу опросили в полиции и отпустили. Однако решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о половом сношении с лицом, не достигшим 16 лет.
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