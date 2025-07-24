В Ленобласти 15-летняя девочка стала мамой

24 июля 2025, 11:46

Фото: IStock / Liudmila Chernetska

В Кировске Ленинградской области 15-летняя школьница забеременела от 16-летнего студента. Больница сообщила в полицию о несовершеннолетней беременной, находящейся на 26 неделе.