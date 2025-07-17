В Ленобласти 18-летний парень подозревается в изнасиловании 38-летней женщины
В Ленинградской области 18-летнего юношу заподозрили в изнасиловании 38-летней местной жительницы. Инцидент произошел в городе Волосово на Юбилейной улице.
По данным портала 78.ru, молодой человек распивал спиртное со взрослой знакомой, после чего совершил на нее нападение. На следующий день женщина обратилась в полицию.
Юношу задержали, допросили и отпустили. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Читайте также: