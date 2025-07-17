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В Воронеже задержали собиравшего для Украины данные об объектах ПВО

Фото: iStock/Grigorenko

ФСБ задержала в Воронеже 41-летнего россиянина, собиравшего для украинской военной разведки данные о системе ПВО и готовившего диверсию. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.



По заданию украинского куратора мужчина извлек самодельное взрывное устройство (СВУ) с целью совершения диверсии на объекте энергетической инфраструктуры. В ходе оперативных мероприятий подозреваемый был своевременно установлен и задержан.

На данный момент злоумышленник дает признательные показания и сотрудничает со следствием.

Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила теракт в Краснодарском крае. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

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