В Воронеже задержали собиравшего для Украины данные об объектах ПВО

17 июля 2025, 10:09

Фото: iStock/Grigorenko

ФСБ задержала в Воронеже 41-летнего россиянина, собиравшего для украинской военной разведки данные о системе ПВО и готовившего диверсию. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.