В Воронеже задержали собиравшего для Украины данные об объектах ПВО
ФСБ задержала в Воронеже 41-летнего россиянина, собиравшего для украинской военной разведки данные о системе ПВО и готовившего диверсию. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
По заданию украинского куратора мужчина извлек самодельное взрывное устройство (СВУ) с целью совершения диверсии на объекте энергетической инфраструктуры. В ходе оперативных мероприятий подозреваемый был своевременно установлен и задержан.
На данный момент злоумышленник дает признательные показания и сотрудничает со следствием.
Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила теракт в Краснодарском крае. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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