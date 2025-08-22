Задержанный в Монголии российский физик предложил полиции устроить «дуэль на дозиметрах»

22 августа 2025, 10:14

«Ъ»: задержанный в Монголии физик из РФ предложил полиции «дуэль на дозиметрах»

Фото: iStock/blinow61

Российский физик-ядерщик Андрей Ожаровский, задержанный во время проведения замеров радиационного фона в пустыне Гоби на территории Монголии, предложил полицейским устроить «дуэль на дозиметрах». Об этом сообщает «Коммерсантъ».





Мужчина поделился с журналистами подробностями своих показаний, предоставленных сотрудникам управления разведки. Он раскрыл цели своей поездки в Монголию и результаты проведенных исследований, после чего разведчики передали материалы в полицию.



По словам Ожаровского, его обвиняют в двух нарушениях: использовании незарегистрированного в Монголии устройства для измерения радиационного фона и предоставлении неверных данных дозиметров. Физик-ядерщик подтвердил, что его оборудование действительно не было официально зарегистрировано. Однако он настаивает на достоверности всех полученных им данных.





«Единственный способ выяснить, кто прав, а кто виноват, — съездить в пустыню и повторить наши измерения», — пояснил россиянин.