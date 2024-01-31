В Ленобласти будут судить пенсионера, признавшегося в расчленении сына

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В Ленинградской области будут судить пенсионера, который убил и расчленил сына, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Следственный комитет по региону.
По информации ведомства, ночью 17 октября 63-летний обвиняемый поссорился со своим 39-летним сыном. Пенсионер нанёс мужчине множество ножевых ранений, от которых он скончался на месте.
В попытках скрыть следы преступления, пожилой мужчина расчленил убитого в ванной, а затем вывез его останки за 40 километров от дома и выбросил в реку. Части тела, завёрнутые в полиэтиленовые пакеты, обнаружили уже 18 октября.
Отмечается, что пенсионер признал вину в совершённом преступлении. Он заявил, что сын посыпался на него с угрозами, так что ему пришлось защищаться. В этот момент в его руке был нож.
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В попытках скрыть следы преступления, пожилой мужчина расчленил убитого в ванной, а затем вывез его останки за 40 километров от дома и выбросил в реку. Части тела, завёрнутые в полиэтиленовые пакеты, обнаружили уже 18 октября.
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Евгения Парфентьева