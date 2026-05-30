В Якутии ледоход сорвал с креплений и унёс десять судов
В Абыйском улусе Якутии на реке Индигирке течение унесло десять судов. Они сорвались с креплений из-за ледохода. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство экологии региона.
В ведомстве уточнили, что речь идёт о судах, которые находились у села Белая Гора. Ледовый покров на реке тронулся, и ледоход повредил крепления, после чего корабли вырвались на свободу.
В настоящее время в бесконтрольный дрейф ушли 10 судов. Люди на них не находились — экипажи заранее покинули борта. В Минэкологии отметили, что ситуацию держит на контроле правительство Якутии.
Ведомство уже передало информацию о происшествии в уполномоченные органы. Спасатели продолжают мониторить дрейф судов и оценивают возможные риски для экологии и судоходства.
