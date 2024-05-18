В Ленобласти гоночный автомобиль влетел в толпу на соревнованиях, один человек погиб

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Гоночный автомобиль влетел в толпу людей на соревнованиях под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Авария произошла на «Кубке Ленинградской области по ралли» в населённом пункте Мельниково.
В результате ДТП погиб один из зрителей. Ещё один человек пострадал, врачи оказали ему необходимую помощь и отпустили домой.
В настоящее время правоохранительные органы устанавливают причины произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье пьяный водитель устроил смертельное ДТП, в результате которого погибли два человека, ещё двое детей находились в тяжёлом состоянии, а сам виновник аварии отделался лёгкими травмами. Отмечается, что автомобиль Mercedes, за рулём которого находился пьяный 19-летний Олег К., вылетел на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с автомобилем Lada.
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В результате ДТП погиб один из зрителей. Ещё один человек пострадал, врачи оказали ему необходимую помощь и отпустили домой.
В настоящее время правоохранительные органы устанавливают причины произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье пьяный водитель устроил смертельное ДТП, в результате которого погибли два человека, ещё двое детей находились в тяжёлом состоянии, а сам виновник аварии отделался лёгкими травмами. Отмечается, что автомобиль Mercedes, за рулём которого находился пьяный 19-летний Олег К., вылетел на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с автомобилем Lada.
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Анастасия Чинкова