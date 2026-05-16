В Ленобласти хозяева заперли трех собак в тесной клетке и бросили
Жители поселка Пудость Гатчинского района Ленинградской области обнаружили трех истощенных собак породы кане-корсо, запертых в тесной клетке. Об этом сообщает телеканал 78.ru в своем телеграм-канале.
Одна из местных жительниц по имени Наталья услышала ночью громкий лай и скулеж. Она пошла на звук и нашла измученных животных на одном из участков. Соседи принялись искать хозяев, но те переехали недавно, и их никто не знает.
Неравнодушные люди начали подкармливать питомцев, которые жадно набрасываются на еду и воду. По словам местных, одна из собак может быть кормящей матерью. Жители не знают, куда обращаться за помощью, поскольку участковый находится далеко.
«Мы не понимаем, куда нам звонить и что нам делать. Ну, собак-то жалко. Вообще какой-то беспредел просто»,— сетует соседка Елена.По ее мнению, собак могли украсть, так как раньше их на участке не было. Девушка планирует обратиться в управление ветеринарии и к волонтерам-зоозащитникам.