В Ленобласти иномарка влетела в столб, водитель погиб на месте

09 ноября 2025, 01:02

Один человек погиб в результате аварии на трассе «Россия» в Ленобласти

Фото: istockphoto / conejota

На 665‑м километре трассы «Россия» в Ленинградской области произошло дорожно‑транспортное происшествие со смертельным исходом. Об этом пишет Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».