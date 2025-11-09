В Ленобласти иномарка влетела в столб, водитель погиб на месте
На 665‑м километре трассы «Россия» в Ленинградской области произошло дорожно‑транспортное происшествие со смертельным исходом. Об этом пишет Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
По предварительной информации, 55‑летний водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением и вылетел с трассы, врезавшись в опору освещения. Автомобилист погиб на месте от травм, несовместимых с жизнью.
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время они устанавливают все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
Читайте также: