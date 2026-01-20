Силы ПВО сбили более 50 дронов над регионами РФ за три часа
Украинские беспилотники вторглись в воздушное пространство России, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). О б отражении атаки рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.
Наибольшее количество целей российские военные сбили над акваторией Азовского моря. Там ПВО ликвидировала 29 беспилотников. В Краснодарском крае и над Чёрным морем уничтожили по семь БПЛА. Шесть дронов сбили в Крыму, два – над Ростовской областью и по одному под Белгородом и Курском.
«20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сводке МО РФ.Ранее в Белгородской области из-за атаки украинского беспилотника погиб один из местных чиновников.