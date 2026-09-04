Лось выбежал на трассу и устроил смертельную аварию
Смертельная авария произошла в Лодейнопольском районе Ленинградской области на 181-м километре трассы Р-21 «Кола». Об этом проинформировал Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ» со ссылкой на пресс-службу «Леноблпожспаса».
Согласно полученной информации, автомобиль Kia столкнулся с лосём, который выбежал на трассу. В результате ДТП иномарка оказалась в кювете — машина перевернулась и легла на крышу. Жертвами аварии стали водитель и животное.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят служебную проверку. Специалисты выясняют все причины и обстоятельства аварии.
Ранее двое детей на самокате столкнулись с автомобилем в Новой Москве. Один ребёнок погиб на месте ДТП от травм, несовместимых с жизнью.
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