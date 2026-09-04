Лось выбежал на трассу и устроил смертельную аварию

04 сентября 2026, 23:23

Водитель иномарки погиб в ДТП с лосём в ленинградской области

Фото: iStock/John Boland

Смертельная авария произошла в Лодейнопольском районе Ленинградской области на 181-м километре трассы Р-21 «Кола». Об этом проинформировал Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ» со ссылкой на пресс-службу «Леноблпожспаса».