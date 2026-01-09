В Ленобласти лошадь лягнула двухлетнюю девочку, возбуждено уголовное дело
В Ленинградской области возбудили уголовное дело после того, как лошадь травмировала двухлетнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
Происшествие случилось 8 января в деревне Муховицы, которая находится в Ломоносовском районе. По информации следствия, ребёнок вместе с матерью находился на территории частного домовладения. Малышка подбежала к лошади, после чего животное лягнуло её и попало копытом в лицо.
Сейчас пострадавшая находится в больнице. Медики уже оказали девочке всю необходимую помощь. В Следственном комитете уточнили, что угрозы для жизни и здоровья ребёнку теперь нет.
Следователи из отдела по городу Сосновый Бор возбудили уголовное дело. Они квалифицировали произошедшее по статье 125 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Оставление в опасности». Расследование продолжается.
