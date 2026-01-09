Жителя Запорожья задержали за призывы к убийству российских военных
В Запорожской области задержали местного жителя по подозрению в публичных призывах к терроризму. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.
По информации ведомства, сотрудники спецназа Росгвардии обеспечили силовое сопровождение оперативных мероприятий, которые проводили сотрудники УФСБ по Запорожской области. В результате они задержали мужчину.
Следствие установило, что житель села Новониколаевка размещал в интернете призывы убить российских военнослужащих. Кроме этого, он оправдывал и пропагандировал террористическую деятельность.
В отношении задержанного уже возбудили уголовное дело. Суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее в Бурятии пенсионер напал на школьницу, приняв её за «украинскую шпионку».
Читайте также: