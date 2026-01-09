«Восьмичасовые пробки и тонны снега»: Циклон «Фрэнсис» парализовал въезд в Москву

09 января 2026, 20:01

Циклон «Фрэнсис» парализовал движение на федеральных трассах под Москвой

Фото: Istock/Apriori1

Циклон «Фрэнсис» создал сложности на въезде в Москву. Сотни водителей продолжают стоять в пробках на федеральных трассах уже более восьми часов. Как сообщает Telegram-канал Baza, крупногабаритные грузовики застряли в снегу и блокируют проезд.