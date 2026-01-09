«Восьмичасовые пробки и тонны снега»: Циклон «Фрэнсис» парализовал въезд в Москву
Циклон «Фрэнсис» создал сложности на въезде в Москву. Сотни водителей продолжают стоять в пробках на федеральных трассах уже более восьми часов. Как сообщает Telegram-канал Baza, крупногабаритные грузовики застряли в снегу и блокируют проезд.
Непогода вынудила ограничить движение на участке трассы М-8 с 111 по 134 километр в Ярославской области. В ближайшее время на 132 километре трассы у поста ГИБДД планируют развернуть пункт обогрева.
Тем временем снег продолжает идти в столице. На улицах работают около 130 тысяч человек и 15 тысяч единиц техники, чтобы убрать сугробы. В ряде районов жители присоединились к помощи коммунальным службам.
Автомобилисты ищут свои машины в сугробах. В интернете появились предложения платно откопать автомобиль. Средняя стоимость такой услуги начинается от трёх тысяч рублей. После циклона «Фрэнсис» в московский регион придут морозы. В ночь на 13 января температура может опуститься до −18…−23 °С.
Читайте также: