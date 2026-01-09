В Москве «ресторанный маньяк» устроил серию жестоких избиений на свиданиях
В Москве полиция расследует серию избиений девушек во время свиданий
Полиция Москвы расследует серию инцидентов. Несколько девушек обвиняют одного и того же мужчину в избиении во время свиданий. Подробности сообщает РЕН ТВ.
Один случай произошёл в баре-ресторане «Луч». Пострадавшая Виктория рассказала, что познакомилась с мужчиной по имени Эльвин в интернете. На встрече, по её словам, он резко сменил поведение, силой не дал ей уйти и начал избивать.
«Знаете, как дверь ногой выбивают? Вот мне так же прилетело... У меня просто голова откинулась», — сказала россиянка.Она отметила, что персонал заведения не вмешался, назвав мужчину постоянным клиентом. После публикации истории к Виктории обратились другие девушки со схожими обвинениями в адрес этого человека. Одна сообщила об ударе, другая — об угрозах.
Потерпевшая добавила, что после инцидента злоумышленник пытался узнать её адрес, представившись курьером. Девушка уже написала заявление в полицию.