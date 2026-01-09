В Москве «ресторанный маньяк» устроил серию жестоких избиений на свиданиях

09 января 2026, 19:53

В Москве полиция расследует серию избиений девушек во время свиданий

Фото: Istock/LuckyBusiness

Полиция Москвы расследует серию инцидентов. Несколько девушек обвиняют одного и того же мужчину в избиении во время свиданий. Подробности сообщает РЕН ТВ.





Один случай произошёл в баре-ресторане «Луч». Пострадавшая Виктория рассказала, что познакомилась с мужчиной по имени Эльвин в интернете. На встрече, по её словам, он резко сменил поведение, силой не дал ей уйти и начал избивать.

«Знаете, как дверь ногой выбивают? Вот мне так же прилетело... У меня просто голова откинулась», — сказала россиянка.