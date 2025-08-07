В сырье для стрипсов Rostic's обнаружили сальмонеллу
В сырье для стрипсов Rostic's была найдена сальмонелла. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
Разбирательства по данному поводу проходят уже свыше полугода. Как оказалось, в январе на одной из точек в Омске прошла проверкасанитарного надзора «Ростиксов». Там были найдены замороженные полуфабрикаты, зараженные сальмонеллой, весом в 1,5 килограммов.
В решении суда говорится, вероятнее всего, бактерия появилась из-за некачественного сырья или несоблюдения санитарных норм на производстве. По итогу разбирательство коснулосьпоставщика — «ПРОДО птицефабрики Сибирской». Накануне его привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 350 тысяч рублей.
Как позже ответили Shot в Rostic's, после выявления сальмонеллы в одной из точек была проведена дополнительная проверка и усилен контроль за продукцией со стороны поставщика.
