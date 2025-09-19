В Ленобласти мигрант попытался изнасиловать дачницу, но получил отпор кочергой
В Самаре задержали мужчину, которого подозревают в нападении на женщину в Ленинградской области. Подробности сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.
Инцидент произошёл несколько дней назад на территории садоводства «Северный Кировец» во Всеволожском районе. 37-летний гражданин одной из стран Средней Азии незаконно проник на участок пенсионерки.
Он избил её и пытался совершить действия сексуального характера. Женщине удалось оказать сопротивление и дать отпор кочергой, после чего нападавший скрылся. Подозреваемый пытался покинуть Россию через Казахстан, чтобы затем выехать в Узбекистан.
Сотрудники правоохранительных органов задержали его в Самаре. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Отмечается, что на допросе задержанный заявил, что «боится тюрьмы, поэтому уехал из города».
