В Ленобласти мигрант попытался изнасиловать дачницу, но получил отпор кочергой

19 сентября 2025, 13:36

В Самаре задержали мигранта, который пытался изнасиловать женщину на её участке

Фото: Istock/Фото: Istock/

В Самаре задержали мужчину, которого подозревают в нападении на женщину в Ленинградской области. Подробности сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.