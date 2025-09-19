В Подмосковье подростки на минибайке сбили школьницу на пешеходном переходе

19 сентября 2025, 12:49

В Подмосковье два подростка на минибайке совершили наезд на девочку

Фото: Istock/Osobystist

В Раменском Московской области два несовершеннолетних водителя минибайка сбили девушку на пешеходном переходе. Подробности сообщает Telegram-канал «Раменское».