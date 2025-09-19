В Подмосковье подростки на минибайке сбили школьницу на пешеходном переходе
В Раменском Московской области два несовершеннолетних водителя минибайка сбили девушку на пешеходном переходе. Подробности сообщает Telegram-канал «Раменское».
Инцидент произошёл вечером 18 сентября на улице Дергаевской. 16-летняя школьница пересекала проезжую часть по «зебре», когда на неё наехали два подростка на двухколёсной технике. Согласно записи с видеорегистратора, они двигались в потоке транспорта.
Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и личности обоих участников дорожного происшествия. Пострадавшую девушку доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у неё сотрясение головного мозга. Курс лечения займёт не менее пяти дней.
Ранее в Петербурге за сутки произошло два резонансных ДТП с подростками. Одно из них с участием 9-летнего мальчика на мотобайке.
