Мужчина в Бурятии, спасаясь от ссоры за рулем «японки», сбил свою девушку
В Республике Бурятия в результате инцидента с участием легкового автомобиля пострадала молодая женщина. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Чрезвычайное происшествие произошло вблизи одного из магазинов. По предварительной информации, между мужчиной и женщиной возник конфликт. В ходе него парень сел в автомобиль — праворульный минивэн японского производства — и начал движение задним ходом.
В этот момент женщина, находившаяся рядом с транспортным средством, получила травмы, попав под колеса. Пострадавшую с полученными повреждениями госпитализировали в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
