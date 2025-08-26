Мужчина в Бурятии, спасаясь от ссоры за рулем «японки», сбил свою девушку

26 августа 2025, 10:21

В Бурятии девушка попала под колеса собственного парня во время ссоры

Фото: Istock/victorass88

В Республике Бурятия в результате инцидента с участием легкового автомобиля пострадала молодая женщина. Об этом сообщает Telegram-канал «112».