В российском регионе жизнь ребёнка оборвалась из-за перевозки в кузове грузовика

26 августа 2025, 11:02

В Хакасии трое несовершеннолетних в кузове грузовика попали в жуткое ДТП

Фото: Госавтоинспекция по Республике Хакасия

В Аскизском районе Хакасии вечером 25 августа произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.





По предварительной информации, грузовик ГАЗ-63 вылетел с дороги. В момент аварии в кузове машины находились трое детей.

«37-летний водитель автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пассажир автомобиля, шестилетний мальчик, погиб на месте», — сказано в сообщении ведомства.

