В российском регионе жизнь ребёнка оборвалась из-за перевозки в кузове грузовика
В Хакасии трое несовершеннолетних в кузове грузовика попали в жуткое ДТП
В Аскизском районе Хакасии вечером 25 августа произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.
По предварительной информации, грузовик ГАЗ-63 вылетел с дороги. В момент аварии в кузове машины находились трое детей.
«37-летний водитель автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пассажир автомобиля, шестилетний мальчик, погиб на месте», — сказано в сообщении ведомства.Ещё двое несовершеннолетних, 10 и 12 лет, получили травмы различной степени тяжести, включая черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства случившегося.
