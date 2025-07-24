Директор школы в Улан-Удэ заставил подчинённых отдать ему премии
Директор школы в Улан-Удэ потребовал от подчинённых отдать ему свои премии вместо новогоднего подарка. В общей сложности получилось 400 тысяч рублей, пишет Telegram-канал Babr Mash.
Родители учеников СОШ №43 пожаловались на директора Николая Кычакова, который поднимал руку на детей. В ходе проверки неожиданно вскрылись его денежные махинации.
По версии следствия, в декабре 2023 года Кычаков выдал нескольким сотрудникам новогодние премии, однако вскоре потребовал вернуть их обратно.
Также в 2021 году 47-летний руководитель школы вымогал взятку у подрядчика, которого нанял для строительства школьного стадиона. Директор не стал обращать внимание на недочёты при возведении объекта и в награду за равнодушие получил ремонт двигателя своего автомобиля на 119 тысяч рублей.
В настоящее время Николай Кычаков находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве и вымогательстве.
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