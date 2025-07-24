Директор школы в Улан-Удэ заставил подчинённых отдать ему премии

24 июля 2025, 10:20

Фото: iStock/Oksana Kalinina

Директор школы в Улан-Удэ потребовал от подчинённых отдать ему свои премии вместо новогоднего подарка. В общей сложности получилось 400 тысяч рублей, пишет Telegram-канал Babr Mash.