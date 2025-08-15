В Ленобласти мужчина нашел череп во время прогулки
В Ленобласти мужчина нашел череп во время прогулки. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
30-летний житель Калининградской области, который отдыхал в поселке Янино, решил прогуляться в окрестностях Голландской улицы. В лесу он обнаружил необычную находку — человеческий череп, лежавший в траве.
Эксперт не смог определить, кому принадлежат останки и как давно они были оставлены. Череп отправили в морг для дальнейшего исследования.
До этого сообщалось, что женщина нашла часть человеческого черепа в лесу в Новой Москве. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
