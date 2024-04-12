В Ленобласти мужчина прикурил сигарету от Вечного огня

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Петербуржца подозревают в осквернении памятника, сообщает «Фонтанка».
По данным канала, инцидент произошел у Вечного огня в сквере Победы. Когда сотрудники МВД просматривали записи видеонаблюдения то заметили, что неизвестный склонился над мемориалом и что-то сделал.
Мужчину задержали на месте. Выяснилось, что он наклонился, чтобы прикурить ли Вечного огня сигарету. Причину поступка он не объяснил.
Нарушителя доставили в отдел, в отношении него возбудили уголовное дело и отпустили под обязательство о явке. Кстати, ранее он был судим за грабеж, пишут в СМИ.
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Мужчину задержали на месте. Выяснилось, что он наклонился, чтобы прикурить ли Вечного огня сигарету. Причину поступка он не объяснил.
Нарушителя доставили в отдел, в отношении него возбудили уголовное дело и отпустили под обязательство о явке. Кстати, ранее он был судим за грабеж, пишут в СМИ.
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Алёна Самарева